Finalmente identificato il misterioso segnale che venne rilevato vicino al Titanic

Paul Henry Nargeolet, direttore dell'Underwater Research Program, per più di 30 volte si è avvicinato al relitto del Titanic, che oggi sta per essere consumato dalla vita marina. In uno di questi viaggi, nel 1998, registrò un misterioso "blip" sonar vicino al luogo del relitto che nessuno è mai stato in grado di decifrare... fino ad oggi.

Nargeolet e i suoi colleghi ricercatori sono stati in grado di documentare una barriera corallina profonda ricca di vita marina, a circa 2.900 metri sotto la superficie. "È stato fantastico esplorare quest'area e trovare questa affascinante formazione vulcanica brulicante di così tanta vita", ha affermato Nargeolet in una dichiarazione.

Spugne, coralli, pesci e aragoste sono state trovate in questo luogo. Ci vorrà del tempo per esaminare tutte le immagini e i video dell'immersione più recente, ma il team desidera condividere le proprie scoperte con altri scienziati per migliorare la nostra conoscenza di questi luoghi.

I ricercatori hanno inoltre raccolto numerosi campioni d'acqua che possono essere sottoposti a processi di analisi del DNA ambientale, così per capire quali specie possano essere trovate nella zona, e saperne di più su come spugne e coralli riescano a diffondersi così ampiamente attraverso l'oceano.

"Dobbiamo condividere queste informazioni con la comunità scientifica e i responsabili politici per essere sicuri che questi ecosistemi vulnerabili ricevano la giusta attenzione e protezione", afferma il biologo marino Murray Roberts dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito.