Identificato uno squalo 'gigante' vissuto durante il periodo del Cretaceo

Esaminando parti di una colonna vertebrale trovata nel nord della Spagna nel 1996, un team di ricercatori ha assegnato il ritrovamento al gruppo di squali estinti dei Ptychodontidae. Le vertebre degli squali, infatti, portano informazioni biologiche come dimensioni del corpo, crescita ed età dell'animale.

Si tratta di un gruppo molto diffuso nel Cretaceo ma scomparve misteriosamente prima del famigerato ultimo evento di estinzione di massa. L'esemplare in questione aveva una dimensione di 4-7 metri e un'età di 30 anni e, al momento della sua morte, non aveva ancora raggiunto la "maggiore età".

Gli squali in questione crescono molto lentamente, maturano in ritardo, ma mostrano anche un'elevata longevità e raggiungono enormi dimensioni corporee. "Questo potrebbe essere stato il principale contributo al loro successo, ma anche, alla fine, la morte", afferma Patrick L. Jambura, autore principale dello studio.

Molti squali viventi, come lo squalo balena o il grande squalo bianco, mostrano tratti di storia della vita molto simili, che li rende vulnerabili alle minacce antropogeniche, come la pesca eccessiva e l'inquinamento. Questi squali, inoltre, potrebbero aver affrontato dei cambiamenti nel Cretaceo a cui non riuscirono ad adattarsi rapidamente, cosa che li porto alla morte.

"Tuttavia, a differenza del periodo Cretaceo, ora tocca a noi impedire che ciò accada di nuovo agli squali moderni e salvare gli ultimi sopravvissuti di questo antico e carismatico gruppo di pesci", aggiunge infine Jambura.