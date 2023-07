Identificato ufficialmente il predatore più vorace e spietato della Terra, ecco chi è

Il predatore più vorace che il nostro pianeta abbia mai conosciuto consuma oltre un terzo dei vertebrati della Terra, con un impatto ecologico che lascia senza fiato. Questo animale crea un'impronta 1.300 volte più grande di qualsiasi altra cosa di cui abbiamo registrazioni. Stiamo parlando proprio dell'essere umano.

Ok, potresti essere arrabbiato in questo momento perché ti aspettavi qualcos'altro, ma il nuovo studio serve a farci aprire gli occhi sul nostro impatto sul mondo (quindi concedetemi questo titolo, ndr).

Una grande parte del nostro sfruttamento verso gli animali è guidato dai nostri semplici capricci. "Il fenomeno culturale guida lo sfruttamento eccessivo di una specie selvatica", spiega Boris Worm, ecologo marino dell'Università di Dalhousie. Worm ha scoperto un esempio lampante di questo in Indonesia, dove la domanda di gufi selvatici è schizzata alle stelle dopo che questi magnifici predatori alati sono apparsi prominentemente nella saga di Harry Potter.

L'uso degli animali nelle medicine e in altri prodotti è ora così comune che rappresenta una delle principali minacce per le specie in pericolo in molte aree del mondo (come la medicina cinese e il pangolino). Indipendentemente dagli scopi previsti, rimuovere questi animali dal selvatico ha lo stesso impatto della predazione in un ecosistema. Non solo ha un effetto diretto rimuovendo gli individui, ma causa anche cambiamenti comportamentali: come l'ecologia della paura.

Evitare la predazione causa stress comportamentali, fisiologici e cognitivi che possono influire sulla sopravvivenza e sul successo riproduttivo di un animale. Quindi, un aumento della predazione provoca un aumento di questi stress. Inoltre, togliendo degli individui stiamo effettuando una 'selezione di raccolta' che, non diversamente dalla selezione naturale, cambia i tratti delle specie nel tempo.

Ricerche precedenti mostrano che le specie cacciate dall'uomo dimostrano alcuni dei cambiamenti di tratti più bruschi mai osservati nelle popolazioni selvatiche. Questo può potenzialmente cambiare tratti chiave che forniscono funzioni importanti che sostengono interi ecosistemi. "La selezione innaturale degli animali da parte dei predatori umani potrebbe portare a una serie di ripercussioni negli ecosistemi", spiega infine l'ecologo Rob Cooke del UK Centre of Ecology and Hydrology.