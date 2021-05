Le Idi di Marzo: perchè Giulio Cesare è stato assassinato?

L'omicidio di Giulio Cesare è sicuramente uno degli eventi salienti della seppur sconfinata storia romana. La morte del dictator avvenuta nelle sede provvisoria del senato nella Curia di Pompeo ha infatti avuto numerosi risvolti nelle vicende di questo popolo, concretizzando di fatto quelli che erano i timori degli assassini.

Si perchè il Cesaricidio del 15 Marzo del 44 a.C. fu commesso proprio per preservare la tradizione Repubblicana ed evitare l'affermazione di qualsiasi forma di potere personale. Un folto numero di senatori capeggiati da Gaio Cassio, Marco e Decimo Bruto temeva infatti che Giulio Cesare si sarebbe potuto proclamare nuovo Re di Roma da un momento all'altro, visti gli enormi poteri acquisiti. Decisero così di ordire un piano che lo mettesse definitivamente fuori gioco.

Stando a quanto riportato dalle fonti, in tarda mattinata Cesare uscì di casa senza scorta, e nonostante i cattivi presagi, decise di dirigersi verso la Curia, mentre Marco Antonio era trattenuto da Trebonio. Tullio Cimbro si lanciò ai piedi del dittatore e gli tirò la toga, si trattava di un segnale. Prima lo ha pugnalato Publio Casca poi tutti gli altri congiuranti. Cesare cadde ai piedi della statua di Pompeo, e morì dopo che gli furono inferte 23 coltellate.

Sicuramente in quei momenti concitati, non venne pronunciata la celebre frase "Tu quoque, Brute, fili mi" di cui ci riferisce Svetonio, quando notò suo figlio Bruto tra i suoi assassini. Si tratta per lo più di un espediente letterario, utilizzato dallo scrittore per coinvolgere il lettore in uno degli eventi più atroci della politica romana. Come sappiamo l'assassinio di Cesare non servì ad arrestare il processo ormai irreversibile della fine della Repubblica. La morte del dittatore innescò infatti una serie di eventi che portarono all'emergere di Ottaviano, che sarebbe poi diventato il primo imperatore di Roma.

