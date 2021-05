Idrocracking. Riciclare la plastica per produrre energia

Ogni anno milioni di tonnellate di plastica finiscono nelle discariche, un grande problema sociale ed una minaccia ambientale ancora più grave. I ricercatori del Center for Plastic Innovation hanno sviluppato un metodo diretto per convertire i rifiuti di plastica in molecole pronte all'uso.

Il lavoro, riportato su Science Advances, si concentra sull'utilizzo di un nuovo catalizzatore e di un processo innovativo, chiamato Idrocracking (cracking idrogenante o HCC) per abbattere rapidamente le plastiche difficili da trattare, note come poliolefine, che rappresentano oltre il 60% dei polimeri prodotti.

Il processo sviluppato dal CPI richiede circa il 50% in meno di energia rispetto alle altre tecniche e non comporta il rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera, un risparmio sostanziale di emissioni rispetto alle altre tecnologie comunemente utilizzate. Inoltre è un procedimento che può essere fatto in poche ore ed a bassa temperatura, non superando i 250°, quanto cucinare una pizza in casa.

Importante anche sottolineare come la tecnica del CPI può trattare una gran varietà di materie plastiche, anche quando vengono mescolate insieme, un grande vantaggio considerando come vengono attualmente gestiti i rifiuti riciclabili.

Questo processo di Idrocracking, già noto nelle raffinerie per convertire il petrolio in benzina, scompone i solidi di plastica in molecole di carbonio più piccole, ma il metodo innovativo del team di ricerca non si limita solo a questo, converte inoltre il materiale in molecole ramificate pronte all'uso per lubrificanti di alta qualità o carburanti.

Ridurre i rifiuti convertendoli chimicamente in combustibili può svolgere un ruolo fondamentale nel guidare un'economia circolare, in cui i materiali vengono convertiti in qualcosa di nuovo alla fine della loro vita, invece di essere semplicemente gettati via, creando così vantaggi sia economici che ambientali.

Un altro passo per la tutela del nostro pianeta.