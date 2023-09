Idrogeno naturale: scoperto un enorme giacimento in Francia

Alcuni geologi potrebbero aver appena scoperto il più grande giacimento di idrogeno bianco conosciuto al mondo. Il deposito naturale, situato in Francia, potrebbe ospitare fino a 46 milioni di tonnellate di idrogeno bianco che potrebbero aiutare l’Unione Europea ad abbandonare i combustibili ad alto impatto ambientale.

La regione della Lorena, oggi conosciuta principalmente per le sue ottime quiche, un tempo era famosa per i suoi giacimenti di carbone. Quindi, quando i geologi del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica francese (CNRS) hanno iniziato a ispezionare la vecchia regione mineraria, speravano di trovare un giacimento di combustibili fossili.

Sorprendentemente, l’equipe si è invece imbattuta in livelli di idrogeno che aumentavano al crescere della profondità. A poco più di un chilometro sotto la superfice, la concentrazione dell’idrogeno è di circa il 15% e cresce fino al 20% a 1250 metri. Gli scienziati non sono andati oltre ma stimano che a circa tre chilometri di profondità la concentrazione potrebbe raggiungere anche il 98%.

Sebbene sia l’elemento più abbondante nell’Universo, è raro trovare idrogeno puro in natura. In questa forma, chiamata idrogeno bianco, questo gas ha il vantaggio di non produrre emissioni quando viene bruciato, offrendo una possibile forma di energia pulita. Tuttavia, non è ancora chiaro come sfruttare al meglio il potenziale di questo combustibile.

Anche per quanto riguarda il giacimento francese, il lavoro da fare è enorme ma il progetto sta lentamente prendendo piede. Alla luce della nuova scoperta, la FDE, una società energetica francese che si occupa di esplorazione di gas, ha appena richiesto un permesso di esplorazione mineraria della regione della Lorena.

