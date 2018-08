IFA 2018: tutti i dettagli sulle conferenze (ASUS, Samsung, Sony, Huawei e molto altro)

A poche ore dall'inizio di una delle fiere più importanti del settore tech, ovvero l'edizione 2018 dell'IFA di Berlino, facciamo un riassunto su tutto quello che ci aspetta. La fiera inizierà il 31 agosto e proseguirà fino al 5 settembre, ma le società coinvolte hanno deciso di effettuare le proprie conferenze anche nei giorni precedenti.

ASUS - 29 agosto ore 10:30

Si comincia, infatti, con ASUS, che a Berlino porterà probabilmente una nuova gamma di notebook da gaming . Potrebbe anche svelare ulteriori dettagli sul ROG Phone, lo smartphone da gaming che si è già fatto vedere al Computex di Taipei. Magari ne verrà svelato in via ufficiale il prezzo.

- 29 agosto ore 10:30 Si comincia, infatti, con ASUS, che a Berlino porterà probabilmente una nuova gamma di . Potrebbe anche svelare ulteriori dettagli sul ROG Phone, lo smartphone da gaming che si è già fatto vedere al Computex di Taipei. Magari ne verrà svelato in via ufficiale il prezzo. Samsung - 30 agosto ore 10:45

Non sappiamo cosa aspettarci dalla conferenza Samsung, visto il recente arrivo sul mercato di Galaxy Note 9 e l'annuncio, risalente a qualche giorno fa, della nuova gamma Galaxy Watch. Pensiamo, dunque, che la società sudcoreana si focalizzerà su prodotti già presentati in precedenza, dando spazio soprattutto ai televisori , ma anche a frigoriferi e dispositivi iOT. Infatti, come potete vedere dall'immagine presente in calce all'articolo, anche l'invito destinato alla stampa sembra puntare in tal senso. La presentazione più interessante potrebbe sicuramente essere quella legata ai nuovi TV QLED 8K.

- 30 agosto ore 10:45 Non sappiamo cosa aspettarci dalla conferenza Samsung, visto il recente arrivo sul mercato di Galaxy Note 9 e l'annuncio, risalente a qualche giorno fa, della nuova gamma Galaxy Watch. Pensiamo, dunque, che la società sudcoreana si focalizzerà su prodotti già presentati in precedenza, dando spazio soprattutto ai , ma anche a frigoriferi e dispositivi iOT. Infatti, come potete vedere dall'immagine presente in calce all'articolo, anche l'invito destinato alla stampa sembra puntare in tal senso. La presentazione più interessante potrebbe sicuramente essere quella legata ai nuovi TV QLED 8K. Sony - 30 agosto ore 13:00

Sony dovrebbe, invece, puntare tutto sul campo smartphone con Xperia XZ3 e Xperia XZ3 Compact . Recenti leak relativi alla variante base descrivono un dispositivo montante un display da 5,7 pollici con risoluzione FullHD+. un processore Qualcomm Snapdragon 845 , 6GB di RAM, una memoria interna fino a 128GB e una batteria da 3240mAh. Insomma, potrebbero esserci annunci interessanti durante la conferenza.

- 30 agosto ore 13:00 Sony dovrebbe, invece, puntare tutto sul campo smartphone con e . Recenti leak relativi alla variante base descrivono un dispositivo montante un display da 5,7 pollici con risoluzione FullHD+. un processore Qualcomm , 6GB di RAM, una memoria interna fino a 128GB e una batteria da 3240mAh. Insomma, potrebbero esserci annunci interessanti durante la conferenza. Honor - 30 agosto ore 14:00

Anche Honor dovrebbe annunciare il suo smartphone dedicato ai videogiocatori: Honor Play , dispositivo di cui però sappiamo già tutto, visto che diversi colleghi hanno già avuto l'occasione di testarlo a lungo. Tuttavia, non ci è dato sapere le società cinese ha ulteriori sorprese per la sua conferenza.

- 30 agosto ore 14:00 Anche Honor dovrebbe annunciare il suo smartphone dedicato ai videogiocatori: , dispositivo di cui però sappiamo già tutto, visto che diversi colleghi hanno già avuto l'occasione di testarlo a lungo. Tuttavia, non ci è dato sapere le società cinese ha ulteriori sorprese per la sua conferenza. ZTE - 30 agosto ore 16:00

ZTE dovrebbe effettuare un singolo annuncio: Axon 9 , smartphone che ha avuto diversi problemi dopo il bando delle autorità giudiziarie statunitensi e che sta per "tornare più forte di prima". Trovate le immagini promozionali, pubblicate da qualche ora dalla società cinese, in calce alla news.

- 30 agosto ore 16:00 ZTE dovrebbe effettuare un singolo annuncio: , smartphone che ha avuto diversi problemi dopo il bando delle autorità giudiziarie statunitensi e che sta per "tornare più forte di prima". Trovate le immagini promozionali, pubblicate da qualche ora dalla società cinese, in calce alla news. Lenovo - 30 agosto ore 19:45

Non mancherà anche Lenovo, che terrà un evento ristretto con pochi invitati. Qui si vocifera del possibile annuncio di Motorola Moto X6 e di ulteriori informazioni legate all'interessante Moto Mod con supporto al 5G.

- 30 agosto ore 19:45 Non mancherà anche Lenovo, che terrà un evento ristretto con pochi invitati. Qui si vocifera del possibile annuncio di e di ulteriori informazioni legate all'interessante Moto Mod con supporto al 5G. Wiko - 31 agosto 10:15

Dopo il recente lancio di diversi smartphone (View 2 Pro, View Lite e View Max), sembra che la società francese non voglia fermarsi, annunciando diversi nuovi dispositivi della gamma View durante la sua conferenza. Staremo a vedere.

- 31 agosto 10:15 Dopo il recente lancio di diversi (View 2 Pro, View Lite e View Max), sembra che la società francese non voglia fermarsi, annunciando diversi nuovi dispositivi della durante la sua conferenza. Staremo a vedere. LG - 31 agosto dalle ore 10:30 alle 11:45

La società sudcoreana si limiterà probabilmente a parlare di tecnologie legate all' intelligenza artificiale e al mondo iOT. Infatti, questa conferenza sarà anche quella che aprirà le porte delle fiera. Nonostante questo, rumor dell'ultima ora vorrebbero anche la presentazione del nuovo smartphone LG V40, che potrebbe anche avvenire fuori conferenza.

- 31 agosto dalle ore 10:30 alle 11:45 La società sudcoreana si limiterà probabilmente a parlare di tecnologie legate all' e al mondo iOT. Infatti, questa conferenza sarà anche quella che aprirà le porte delle fiera. Nonostante questo, rumor dell'ultima ora vorrebbero anche la presentazione del nuovo smartphone LG V40, che potrebbe anche avvenire fuori conferenza. Huawei - 31 agosto dalle ore 14:00 alle 14:45

Niente smartphone questa volta per Huawei, che, come confermato dalla stessa società cinese, presenterà il suo nuovo processore Kirin 980 . Dai rumor, sembra si tratti di un SoC particolarmente interessante. Non si escludono comunque sorprese dell'ultimo minuto, conoscendo Huawei.

- 31 agosto dalle ore 14:00 alle 14:45 Niente smartphone questa volta per Huawei, che, come confermato dalla stessa società cinese, presenterà il suo nuovo processore . Dai rumor, sembra si tratti di un SoC particolarmente interessante. Non si escludono comunque sorprese dell'ultimo minuto, conoscendo Huawei. Microsoft - 31 agosto dalle ore 17:00 alle 17:45

Anche Microsoft ha deciso di tenere una conferenza nel corso dell'IFA. Come confermato dal sito ufficiale della fiera, si parlerà principalmente di intelligenza artificiale e cloud .

- 31 agosto dalle ore 17:00 alle 17:45 Anche Microsoft ha deciso di tenere una conferenza nel corso dell'IFA. Come confermato dal sito ufficiale della fiera, si parlerà principalmente di . Amazon - 1 settembre dalle ore 10:30 alle 11:15

Amazon, invece, prenderà posto sul palco per descrivere il mondo degli assistenti vocali, ovviamente con focus su Alexa.

Non mancheranno ovviamente molti altri annunci. Tra questi, dovremmo trovare quelli di HTC, società che, secondo i rumor, dovrebbe presentare lo smartphone HTC U12 Life, nonché fornire altre informazioni su HTC Exodus. Non vediamo l'ora di scoprire ulteriori dettagli in merito a tutti i prodotti citati!

Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di informarvi in merito agli eventi che saranno visibili in streaming e vi daremo tutti i dettagli in merito ai prodotti direttamente da Berlino.