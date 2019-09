L'IFA 2019 diventa una 'foresta' grazie ai display OLED curvi di LG

Dopo l'incredibile canyon dello scorso anno, LG ha realizzato una nuova splendida installazione all'interno del suo stand che si trova nel contesto dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino. In particolare, l'azienda sudcoreana ha utilizzato centinaia di schermi OLED curvi.

Come potete vedere anche nel video presente in calce alla notizia (caricato sul nostro profilo Instagram), lo stand di LG è circondato da display e riesce a dare ai presenti la sensazione di trovarsi sempre in un nuovo contesto. L'installazione passa infatti da ambientazioni desertiche ad altre che ricordano la foresta amazzonica. Tutto questo simulando, ad esempio, temporali e cascate. Insomma, come già avvenuto nelle precedenti edizioni dell'IFA di Berlino, LG ha stupito tutti ancora una volta grazie ai suoi pannelli OLED curvi.

L'azienda sudcoreana è riuscita a sviluppare da tempo una tecnologia che permette ai display di piegarsi e di riprodurre fedelmente le forme degli ambienti naturali. Queste installazioni sono ormai diventate la norma in casa LG, tanto che ormai la società le sta portando a tutte le più grandi fiere tecnologiche, CES di Las Vegas incluso. Possiamo assicurarvi che entrare in prima persona in queste installazioni fa davvero effetto ed è sempre interessante vedere quali saranno le nuove idee messe in campo da LG per "mostrare i muscoli".