IFA 2019: le foto dello stand di Lenovo. In mostra i prodotti presentati

Ultimo giorno di IFA 2019. Si conclude oggi infatti la fiera d'elettronica più importante d'Europa, che ha visto tra i protagonisti i principali marchi del settore. Quest'oggi facciamo visita allo stand di Lenovo, che ha partecipato con un keynote interessante in cui sono stati mostrati svariati prodotti.

Nell'ampio showroom è in mostra il nuovo monitor curvo per il gaming G34W, che è progettato ad hoc per i videogiocatori più esigenti ed offre una curvatura di 1500R con formato di 21:9.

Il colosso dell'elettronica ha però presentato anche i nuovi laptop top di gamma Ideapad S340 ed IdeaPad S540. Il primo ha un peso di 1,3 chilogrammi ed è dotato di uno schermo da 13 pollici, lo stesso dell'S540 che però ha una risoluzione che arriva fino al QHD.

Tra i prodotti più interessanti mostrati da Lenovo però figura l'IdeaCenter A540, che può a tutti gli effetti essere definito il "computer del futuro" in quanto ha una forma che emula un albero di cipresso. L'all-in-one sarà disponibile in due modelli, da 24 e 27 pollici touchscreen, ma l'aspetto più interessante è probabilmente rappresentato dalla base che è in grado di ricaricare gli smartphone via wireless grazie allo standard Qi.

Nelle prossime ore pubblicheremo altre fotografie degli stand IFA di Berlino.