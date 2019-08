IFA 2019, da Huawei a Samsung fino a LG: orari e date di tutte le conferenze

L'estate è ormai giunta al suo termine e, come di consueto, è arrivata l'ora di parlare di IFA, l'annuale fiera di tecnologia che ha luogo in quel di Berlino. L'edizione 2019 si terrà da venerdì 6 settembre fino a mercoledì 11 settembre, ma nei giorni precedenti ci saranno tutte le conferenze delle varie aziende del mondo tech, da Huawei a Samsung.

Qui sotto elenchiamo le maggiori conferenze di IFA 2019 in ordine cronologico.

I principali eventi dovrebbero quindi essere quelli di ACER, ASUS, Sony, LG, Huawei e Honor, ma anche le altre aziende probabilmente ci faranno qualche sorpresa. Ovviamente, tutto questo senza contare la presenza in fiera di molteplici aziende tech che non terranno delle conferenze, da Nokia a Garmin passando per Dell e Fitbit.