IFA 2019, Philips annuncia le cuffie wireless PH805 con cancellazione del rumore

Durante l'edizione 2019 dell'IFA di Berlino, Philips ha presentato le sue nuove cuffie wireless PH805. Riportiamo di seguito tutte le caratteristiche del prodotto.

Comunicato stampa: Berlino, 5 settembre 2019 – TP Vision annuncia le cuffie Philips over-ear con cancellazione del rumore e caratteristiche di fascia alta ad un prezzo molto competitivo.

Performance audio eccellenti, cancellazione del rumore, comfort, design e struttura di alta qualità. Sono queste alcune delle caratteristiche delle nuove cuffie Philips PH805.

PH805 porta prestazioni, struttura e caratteristiche premium nel segmento medio del mercato delle cuffie wireless over-ear con controllo attivo del rumore;

La Tecnologia di controllo attivo del rumore digitale permette alle cuffie PH805 di offrire un’elevata riduzione del rumore pari a 27db, ossia circa il 95% dei rumori di fondo;

Facili da usare grazie alla presenza di controlli touch, pulsanti e controlli vocali di base;

Nonostante la possibilità di piegarle in modo pratico, PH805 è uno dei modelli wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore più leggeri con un peso di soli 235 grammi;

Driver di alta qualità da 40 mm per una prestazione ad alta risoluzione certificata HRA.

La tecnologia ibrida per il controllo attivo digitale e avanzato del rumore (Advanced Digital ANC) delle cuffie PH805 utilizza quattro microfoni ECM - due microfoni di feed-back all'interno del padiglione e due feed-forward all'esterno del padiglione - per offrire prestazioni di cancellazione del rumore che possono ridurre fino a 27 dB, ossia circa il 95% dei rumori di fondo.

Il rumore della strada, i rumori di sottofondo, i rumori dei trasporti o le voci vengono drasticamente ridotti o cancellati. I padiglioni sono dotati di cuscinetti ergonomici realizzati in morbida schiuma memory che aggiungono anche un'eccellente cancellazione del rumore passivo.

La combinazione di riduzione attiva e passiva del rumore porta all’eliminazione del suono ambientale indesiderato per regalare un’esperienza di ascolto continuo e senza rumori.

I padiglioni presentano sia pulsanti fisici che controlli touch - toccando dall’alto verso il basso sul lato destro si controllano il volume e i controlli vocali di base, mentre un singolo tocco attiva o disattiva la cancellazione attiva del rumore o, la Modalità Awareness per poter vigilare sui rumori circostanti mentre si continua ad ascoltare la musica.

Utilizzando i pulsanti fisici si possono selezionare: il play, la pausa, lo skip in avanti o indietro o semplici funzioni di chiamata.

Il suono audio riprodotto da Philips PH805 è eccellente grazie agli ampi drive di neodimio da 40mm di alta qualità in grado di offrire livelli di performance ad alta risoluzione – con un’ampiezza di banda certificata HRA che copre dai 5Hz ai 40KHZ. Questo permette all’ascoltatore di godere della musica esattamente come ideata dal musicista.

Nonostante gli elevati livelli di performance e caratteristiche, il PH805 è uno dei modelli più leggeri tra quelli wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore grazie a un peso di soli 235 grammi. Il design pieghevole intelligente permette di riporre le cuffie in modo compatto o flat rendendo il PH805 perfetto e facile da riporre per chi è sempre in viaggio.

La connettività wireless Bluetooth 5.0 consente di poter ascoltare musica dal telefono, tablet o laptop, in alta risoluzione e senza cavi. La durata della batteria è di ben 30 ore - più che sufficiente anche per il viaggio più lungo - mentre la ricarica rapida regala altre due ore di riproduzione in soli cinque minuti.

PH805 ha anche la possibilità essere collegata via cavo, grazie al cavo audio aggiuntivo per consentire alle cuffie di continuare a essere utilizzate senza alimentazione a batteria e garantire ad esempio la connessione ai sistemi di intrattenimento di bordo in aereo.



Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Philips. Qui sotto potete trovare alcune foto scattate da noi durante l'IFA di Berlino.