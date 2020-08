IFA 2020: cosa sappiamo e quali saranno le conferenze, c'è anche Huawei

L'annuncio da parte degli organizzatori è arrivato già a giugno: l'IFA 2020 di Berlino si farà. Tuttavia, quello che stiamo vivendo è indubbiamente un anno "atipico" e quindi sono in molti ad aspettarsi una fiera molto diversa da quella di tutti gli altri anni. Cerchiamo, dunque, di fare il punto della situazione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, stanno arrivando i primi annunci relativi alle conferenze dei colossi del mondo tech. Più precisamente, Huawei ha annunciato ufficialmente, tramite il social network cinese Weibo, che prenderà parte all'edizione 2020 dell'IFA di Berlino. Più precisamente, l'azienda cinese terrà una conferenza a partire dalle ore 14:00 italiane del 3 settembre 2020. L'immagine di annuncio, che potete vedere in calce alla notizia, non è molto chiara in merito a cosa verrà presentato, ma sono in molti a scommettere sulla presentazione del prossimo processore Kirin, che dovrebbe essere montato dalla gamma Mate 40. Tra l'altro, si tratterà, salvo colpi di scena, dell'ultimo SoC Kirin high-end.

Per il resto, come accennato in apertura, l'IFA 2020, che si terrà dal 3 al 5 settembre 2020, potrebbe essere molto diverso dalla fiera che conosciamo. Infatti, a giugno 2020 Samsung ha annunciato che non prenderà parte all'evento, ovviamente a causa della situazione legata al COVID-19. Pensate che gli organizzatori la chiamano "Special Edition" e che la stampa non potrà accreditarsi sul luogo, ma dovrà procedere in anticipo.

Per quanto riguarda le conferenze, sul sito ufficiale della fiera sono stati pubblicati ulteriori dettagli. Riassumiamo di seguito quanto emerge per il momento, prendendo in considerazione le conferenze principali.

Conferenze IFA 2020 3 settembre

Ore 9:45: Keynote di Qualcomm (in edizione virtuale, quindi registrata);

Ore 11:00: LG Hybrid Press Conference;

Ore 13:00: Conferenza TCL (si svolgerà in persona);

Ore 14:00: Conferenza Huawei (in edizione virtuale).

4 settembre

Ore 10:45: conferenza Hyundai (si terrà in persona);

Ore 11:25: conferenza Honor (in persona);

Ore 12:25: conferenza Realme (in persona).

5 settembre

Ore 11:35: conferenza SHIFT Phones (in persona);

Ore 13:00: IFA Press Conference Sneak Peek 2021 (per guardare al futuro di IFA).

Insomma, come avrete ben intuito, a circa una settimana dall'inizio della fiera, sembrano essere molti gli assenti. D'altronde, Samsung ha già annunciato che terrà un evento chiamato "Life Unstoppable" il 2 settembre 2020 a partire dalle ore 10:00. Si tratta di una conferenza esterna ad IFA. Per il resto, nelle possibile settimane potrebbero esserci diverse novità, ma sembra che i produttori stiano optando, vista la situazione, per eventi che vanno oltre a IFA 2020.