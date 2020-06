L'IFA 2020 inizia a perdere pezzi: Samsung rinuncia a partecipare a causa del Coronavirus

Prima defezione per l'IFA 2020 di Berlino, la più grande fiera tecnologica del Vecchio Continente. Samsung infatti avrebbe deciso di non accettare l'invito, a causa della pandemia di Coronavirus attualmente in corso.

La notizia ancora non è ufficiale, ed è stata riportata dai media locali dalla Corea del Sud, secondo cui il marchio locale non prenderà parte alla fiera in programma dal 4 al 9 Settembre a Berlino per la prima volta dal 1991.

Samsung è stato sempre uno degli espositori più importanti dello showfloor, e negli anni passati ha utilizzato l'IFA anche per presentare o mostrare i dispositivi della gamma Galaxy Note. Lo scorso anno ha svelato il Galaxy A90 5G, il primo smartphone non di fascia alta con supporto 5G, oltre a vari elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo.

Una decisione di questo tipo, però, era secondo molti nell'aria in quanto come anche altre società anche Samsung ha deciso di limitare al minimo i viaggi dei propri dipendenti per evitare contagi e lo scoppio di focolai, ecco perchè inviare centinaia di dirigenti in Germania potrebbe aumentare in maniera importante il rischio di contagio.

L'evento Unpacked in cui dovrebbero essere svelati i Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 dovrebbe tenersi il 5 Agosto 2020 solo in streaming. L'IFA 2020 è stato confermato e gli organizzatori hanno parlato di "modalità innovative".