IFA 2020 scalda i motori: primi annunci da LG e Lenovo in vista della fiera

IFA 2020, quest'anno rinominata dagli organizzatori "Special Edition", è ormai alle porte. È infatti tutto pronto per le conferenze virtuali e non, ma c'è anche qualcuno che ha deciso di anticipare i tempi e togliere il velo ad alcuni prodotti qualche giorno prima della kermesse tedesca, che si terrà dal 3 settembre al 5 settembre 2020.

Infatti, aziende come LG e Lenovo hanno già annunciato alcuni dispositivi: la prima ha fatto specifico riferimento a IFA 2020 nel suo annuncio, mentre la seconda ha svolto tutto al di fuori della fiera, ma il periodo è quello. Andando con ordine, LG ha ufficializzato il proiettore LG CineBeam 4K UHD (modello HU810P). L'azienda afferma di aver realizzato questo dispositivo tenendo bene a mente la qualità dell'immagine e il supporto alle più diffuse app di streaming. Non mancano le modalità TruMotion e Real Cinema. La risoluzione offerta dal proiettore arriva a 3840 x 2160 pixel fino a 300 pollici. Per maggiori dettagli sul prodotto, potete fare riferimento al sito ufficiale di LG.

Per quanto riguarda Lenovo, invece, la società ha svelato la sua nuova lineup di PC consumer. Tra i vari prodotti presentati, troviamo il laptop Lenovo Yoga Slim 9i con cover in pelle, il 2-in-1 Lenovo Yoga 9i e il portatile da gaming Lenovo Legion Slim 7i. Il prezzo di Yoga Slim 9i è pari a 1999 euro (disponibilità entro fine 2020), mentre Lenovo Yoga 9i costerà 1599 euro (lancio entro la fine dell'anno). Non abbiamo invece ancora informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità di Lenovo Legion Slim 7i.

Per il resto, l'azienda ha svelato anche dei tablet e dei dispositivi per la smart home: Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab M10 HD Gen 2 con Google Kids Space e il pratico Lenovo Smart Clock Essential. Lenovo Tab M10 HD Gen 2 costerà 149 euro e arriverà entro la fine del 2020, mentre non si conoscono prezzo e disponibilità degli altri prodotti. Per tutti i dettagli del caso sui prodotti presentati dall'azienda, potete consultare il sito ufficiale di Lenovo. A corredo della notizia trovate alcuni video di presentazione dei prodotti.