L'IFA 2021 non si farà, gli organizzatori: 'troppe incertezze sul Covid'

L'IFA 2021 è stato cancellato. Gli organizzatori, a poche settimane dalla conferma che la fiera di Berlino si sarebbe svolta di persona, hanno annunciato che le incertezze sulla pandemia di Coronavirus hanno spinto la società ad annullare l'evento in presenza.

L'anno scorso lo spettacolo si è svolto in formato virtuale, e società come Samsung ed LG hanno tenuto degli eventi virtuali in coincidenza con le date di IFA per svelare la loro lineup di prodotti, e tutti si erano dati appuntamenti al 2021 con un possibile ritorno alla normalità che, però, non si è concretizzato

Kail Hillenbrandt ha spiegato che "gli ultimi sviluppi della salute pubblica hanno portato alla luce troppi rischi nella pianificazione dell'evento. Adesso semplicemente ci sono troppe incertezze. Pertanto, in questo momento è diventato quasi impossibile per chiunque pianificare in modo responsabile la propria partecipazione a qualsiasi fiera".

Ancora nessuna informazione sul Mobile World Congress 2021, che al momento appare confermato e dovrebbe andare in scena a Barcellona dal 28 Giugno 2021 in presenza. Ovviamente anche in questo caso sarà centrale la situazione legata ai vaccini ed all'emergere delle varianti di Covid-19, che potrebbero spingere i governi nazionali ad andarci cauti con i viaggi e soprattutto con l'allentamento delle restrizioni. Vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso.