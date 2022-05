IFA 2022, aperti ordini biglietti: la kermesse tech di Berlino si farà

Dopo la ufficialità dell’IFA 2022 in presenza a Berlino, gli organizzatori della kermesse tech mettono definitivamente la pietra sopra la pausa causata dalla situazione pandemica lanciando la prevendita dei biglietti per l’evento. Al contempo, diversi rivenditori ed espositori hanno confermato la loro presenza.

Con un comunicato ufficiale in inglese pubblicato sul sito dell’IFA, gli organizzatori hanno voluto annunciare a tutti i fan dell’evento e appassionati di tecnologia che l’edizione 2022 si terrà dal 2 al 6 settembre e che i biglietti possono essere preordinati a partire da oggi.

Riprendendo parte integrale del comunicato IFA 2022, “produttori e rivenditori stanno facendo la fila per venire a Berlino, dopo una pausa di due anni causata dalla pandemia di Covid. Due terzi dei principali espositori di IFA hanno già confermato la loro presenza, con un numero enorme di espositori che prevede di tornare nella stessa scala del 2019, l'ultimo anno IFA prima della pandemia. Ciò è in linea con le forti prenotazioni su tutta la linea per tutti gli spazi espositivi”.

Il feedback positivi delle aziende europee del settore ha spinto ulteriormente gli organizzatori a confermare l’appuntamento berlinese per l’autunno di quest’anno. I biglietti sono quindi in vendita nel formato speciale “Super-Early-Bird” e, fino al 31 maggio, potranno essere acquistati a 35 Euro l’uno tramite il sito dedicato.