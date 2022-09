IFA 2022, tutto pronto: il nostro Alessio Ferraiuolo racconterà la fiera dal vivo

In seguito all'edizione 2021 annullata per via della situazione pandemica, l'IFA torna in presenza nel 2022 alla Messe Berlin. Per l'occasione, il nostro Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech, seguirà l'evento e lo racconterà, giorno per giorno, prodotto per prodotto.

Alle prove dei prodotti e racconto degli eventi con articoli e foto, si aggiungerà il consueto lavoro di reportage realizzato dal resto della redazione di Everyeye Tech tramite le notizie.



Si tratta di un evento che riunisce finalmente dal vivo un po' tutti i principali brand del mondo della tecnologia, da Honor a Samsung, passando per Huawei, AVM FRITZ, BenQ, Hisense, MSI, LG e Asus.

Uno degli eventi da tenere d'occhio sarà sicuramente la conferenza di Honor, che prenderà il via alle ore 17:00 del 2 settembre 2022. Smartphone, auricolari, tablet e computer portatili: questi i dispositivi su cui si vocifera, ma staremo a vedere.

Seguiteci anche sui canali social, ad esempio il profilo Instagram di Everyeye, per dare uno sguardo a ulteriori contenuti provenienti direttamente dall'IFA. Gli annunci sono già iniziati, basti vedere il reveal di Asus Zenbook 17 Fold OLED.