IFA 2022 ufficiale in presenza: c'è il ritorno della kermesse tech di Berlino

Dopo che l'IFA 2021 è saltato per via della situazione pandemica, il 2022 sarà l'anno del ritorno in presenza per quel che riguarda la ben nota kermesse. Infatti, gli organizzatori hanno annunciato che i loro piani prevedono un IFA 2022 in quel di Berlino.

Più precisamente, come riportato anche da GSMArena e come reso noto mediante il sito Web ufficiale dell'IFA, l'evento si terrà dal 2 al 6 settembre 2022 (al netto ovviamente della situazione pandemica). Chiaramente si tratta di una buona notizia per gli addetti ai lavori e appassionati del mondo tech, che non vedono l'ora di tornare a presenziare a Berlino (Germania) per scoprire le più recenti novità del settore.

L'annuncio fa riferimento a un evento "full-size", dunque le intenzioni sembrano proprio essere quelle di tornare a fare le cose in grande. Per il momento non ci sono in realtà molte altre informazioni in merito a come verrà gestito il tutto e ai partecipanti, ma gli organizzatori hanno affermato che sembra esserci grande interesse da parte dei brand, in quanto alcune non meglio precisate aziende hanno già confermato la loro partecipazione.

In ogni caso, chiaramente si farà tutto in sicurezza in Messe Berlin, ovvero il classico quartiere fieristico in cui si tiene l'IFA. Verranno presi tutti gli accorgimenti del caso per quel che riguarda il COVID-19, ma si sta cercando di tornare il più possibile alla normalità e le buone speranze del settore non mancano di certo.