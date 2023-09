IFA 2023: Hisense presenta i suoi nuovi TV ULED con Quantum Dot

Tra colore, contrasti profondi e luminosità spinta al limite, le nuove TV Hisense ULED sono tra gli osservati speciali dell'IFA 2023 nel segmento dell'Home Entertainment.

La kermesse di Berlino è stata palcoscenico della presentazione della nuova gamma TV di Hisense, tra cui spicca proprio la nuova serie ULED (Ultra LED) con pannelli a tecnologia Mini LED, pensati non solo per la fruizione dei canali lineari ma anche dello streaming ad alta definizione e del gaming. Tutto questo non solo grazie all'Hi-View Engine che ottimizza la qualità dell'immagine a seconda dello scenario, ma anche del refresh rate che sale a 144 Hz.

La peculiarità della gamma TV Hisense Mini-LED ULED però è chiaramente il pannello, che promette una retroilluminazione ancora più precisa con un controllo dei contrasti più profondo e accurato, una riduzione del blooming grazie a un Local Dimming da centinaia di LED e una luminosità di picco che arriva alla bellezza di 2.500 nit su materiale HDR.

Ad assicurare colori brillanti anche nelle situazioni più difficili ci pensa invece la tecnologia Quantum Dot Colour, in combinazione con Total HDR - Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 e HLG.

Oltre a Dolby Vision, il sistema audio gode della certificazione Dolby Atmos, mentre Hisense Room-Fitting Sound ottimizza l'audio a seconda della struttura dell'ambiente in cui la TV è posizionata.

Quanto al gaming, invece, oltre alla frequenza di aggiornamento, troviamo ALLM, Freesync Premium e VRR, per un'esperienza pulita, fluida e senza artefatti.

I modelli della nuova gamma sono quattro, ovvero il top di gamma UXQ da 65 e 85 pollici, la serie U8 con l'U8KQ, la serie U7 con l'U7KQ e la serie U6 con l'U6KQ.

Tra gli altri protagonisti della fiera, in salsa gaming ricordiamo anche l'entusiasmante reveal di Lenovo Legion GO, primo handheld da gioco da quasi 9 pollici con pad "sfilabili" in stile Nintendo Switch.