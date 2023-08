IFA 2023, Honor ci sarà: annunciato il keynote, nuovi smartphone in arrivo?

L'IFA è finalmente tornato in presenza nel 2022: quest'anno, la kermesse di Berlino punta a superare la scorsa edizione, con un numero ancora maggiore di ospiti, di conferenze e, si spera, di nuovi smartphone e gadget. Oggi, Honor ha annunciato il suo keynote dell'IFA, con un teaser che fa pensare alla presentazione di almeno due nuovi smartphone.

Il poster teaser dell'evento, che potete vedere in calce a questa notizia, spiega che il keynote si terrà il 1° settembre alle 10:00, nelle primissime ore della kermesse. Con ogni probabilità, dunque, la compagnia cinese annuncerà durante la conferenza alcuni nuovi prodotti che potranno poi essere testati con mano sullo showfloor della manifestazione.

L'evento si chiamerà "Unfold Tomorrow": un titolo del genere è un chiaro richiamo al fatto che durante la conferenza, con ogni probabilità, Honor annuncerà uno o più dispositivi pieghevoli per il mercato internazionale. Se consideriamo che il 12 luglio Honor ha annunciato Magic V2, il suo nuovo smartphone foldable "a portafoglio", per il mercato cinese, possiamo ipotizzare che proprio questo dispositivo sarà la star del keynote Honor all'IFA 2023, durante il quale potrebbe essere annunciata la sua release globale.

Il poster dell'evento, inoltre, ci mostra una grande lettera V, accompagnata da un'equazione di cui ancora non conosciamo il significato. Le scritte sono "incastonate" tra le silhouette di due smartphone, di cui uno pieghevole aperto solo a metà. Ciò potrebbe significare che Honor annuncerà due device, e non uno, durante l'IFA di Berlino.

A questo punto, però, si entra nel reame delle speculazioni: se consideriamo che Honor Magic V e Vs sono già arrivati sul mercato occidentale e che Honor Magic V2 sarà quasi certamente presentato proprio durante il keynote dell'IFA, l'identità dell'altro smartphone resta un mistero. Negli scorsi mesi si è parlato molto di un telefono "a conchiglia" targato Honor, ma l'azienda ha preso le distanze da tale progetto, spiegando di non essere ancora pronta per un prodotto del genere. Che i tempi siano finalmente maturi per un clamshell dell'azienda cinese?