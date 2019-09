Dall'IFA arriva il primo smartphone di TCL: si chiama Plex e costa 329 Euro

TCL ha annunciato nel corso dell'evento in corso all'nuovo smartphone battezzato Plex, ma nel corso della conferenza all'IFA di Berlino il Plex, lo smartphone proprietario che arriverà sul mercato europeo nel corso dell'anno.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero a 329 Euro, e come suggerisce il prezzo andrà a collocarsi nella fascia media del mercato. La società ha sottolineato che in fase di progettazione si è concentrata su due aree chiave: il display e la fotocamera.

Lo schermo è un LCD FHD+ da 6,53 pollici, con foro in alto a sinistra ironicamente soprannominato "Dotch". Il pannello supporta la modalità chiamata NXTVISION che si basa su un sofisticato sistema d'elaborazione dell'immagine che garantisce un miglioramento importante della resa visiva, anche grazie ad una funzione di conversione in tempo reale da SDR ad HDR, oltre che l'algoritmo di miglioramento video in grado di aumentare il contrasto ed amplificare i colori, rendendo le ombre più scure e le luci più luminose. Lo schermo condivide molte delle tecnologie presenti nei televisori.

Il comparto fotografico è composto da tre lenti: un sensore principale da 48 megapixel di Sony, una fotocamera ultra-wide da 16MP ed una cam da 2MP pensata per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione.

La scheda tecnica è completata dal processore Snapdragon 675, 128GB di memoria, 6GB di RAM e batteria da 3820 mAh. Il telefono supporta microSD fino a 256GB ed è anche presente un jack per le cuffie. E' inoltre dotato di un modem Bluetooth 5.0 e grazie all'opzione "Super Bluetooth" consente di collegare quattro altoparlanti o cuffie contemporaneamente.

Nel corso dell'evento ha anche svelato le proprie ambizioni per il 2020, nel corso del quale intende rinnovare il proprio impegno nel settore con il lancio di alcuni smartphone pieghevoli ed in 5G.