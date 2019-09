All'IFA di Berlino Acer presenta la postazione da gaming Predator Thronos Air

Dopo la presentazione dei nuovi monitor da gaming, Acer ha annunciato all'IFA di Berlino anche la nuovissima tana da gioco per veri gamer. La Predator Thronos Air è etichettata come la postazione perfetta per gli hard core gamer, anche grazie alla natura modulare.

La struttura in acciaio comprende una poltrona, una scrivania modulare ed un braccio porta monitor, ed avvolge i giocatori all'interno di una vera e propria cabina di pilotaggio, che garantisce un coinvolgimento totale durante le sessioni di gioco. A questo si aggiunge il sistema d'illuminazione blu e verde acqua che emette un bagliore morbido e fresco.

La poltrona è regolabile a varie angolazioni (130 gradi all'interno e 180 gradi all'esterno della cabina) e garantisce il massimo comfort, tra cui una funzione di massaggio che offrirà il rilassamento dopo le sessioni di gioco più intense. Ovviamente è presente anche un poggiapiedi che mantiene i piedi alzati.

La scrivania include una tastiera ed un vassoio per mouse regolabili, studiati ad hoc per far si che la digitazione sia confortevole, indipendentemente dall'angolo di seduta.

Il braccio del monitor supporta fino a tre display, e può essere sollevato ed abbassato manualmente con una maniglia situata sotto al corpo dello schermo centrale. E' anche possibile posizionare una telecamera per agevolare lo streaming su YouTube, Twitch o Mixer.

Il PC invece va posizionato dietro alla poltrona, mentre un gestione dei cavi tiene in ordine Predator Thronos Air e libera la strada da ingombri. Ovviamente sul mercato arriveranno diverse opzioni di personalizzazioni.

All'IFA Acer ha presentato anche i nuovi notebook da gaming.