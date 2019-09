All'IFA debutta il nuovo C250i di Acer: il proiettore a LED wireless per smartphone

Non solo notebook e monitor. All'IFA di Berlino Acer ha presentato anche il nuovo proiettore a LED portatile C250i, progettato appositamente per proiettare contenuti dallo smartphone in mobilità. Grazie al suo design cilindrico, è possibile trasmettere le immagini su pareti e soffitti senza bisogno di alcun tipo di supporto o treppiede.

A ciò si aggiunge anche un'ottima durata della batteria e soprattutto facilità d'uso.

Il C250i si differenzia dalla concorrenza per il supporto alla proiezione multi-angolo stand-free, mentre l'innovativa modalità autoritratto consente di trasmettere direttamente video chat o sessioni di live streaming da Facebook o Instagram in modalità wireless utilizzando l'intera superficie di proiezione senza le fastidiose barre nere.

Nonostante le dimensioni esigue, il C250i è in grado di proiettare immagini in risoluzione 1080p, e la batteria garantisce fino a 5 ore di autonomia con una sola carica. A livello software è compatibile sia con i dispositivi Android che iOS, che potranno connettersi in modalità wireless senza bisogno di alcun tipo di cavo.

Il modulo LED è garantito dal produttore fino a 30.000 ore di accensione, e copre una gamma colori NTSC al 100%, con una luminosità di 300 ANSI lumen e rapporto di contrasto di 5.000:1. Se ciò non bastasse, il C250i può essere usato come powerbank per ricaricare gli smartphone, mentre gli altoparlanti Bluetooth hanno una potenza di 5 watt l'uno.

Il comparto porte è caratterizzato dalla presenza di ingressi USB-C ed USB Type-A, che si possono utilizzare come uscite video per smartphone e PC e sono plug-and-play al 100%.

Acer C250i sarà disponibile a Gennaio a partire da 539 Euro.