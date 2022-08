iFixit attacca: il programma di riparazione fai da te rende i MacBook meno riparabili

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa all’estensione del programma di riparazione fai da te ai MacBook. Tuttavia, un nuovo rapporto pubblicato da iFixit va controcorrente e spiega che questo rende i MacBook Pro ed Air meno riparabili.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Sam Goldheart di iFixit ha affermato che il programma di Apple riesce a far sembrare i MacBook Pro “meno riparabili”, in quanto l’attuale procedura prevista ed indicata dal colosso di Cupertino per la sostituzione della batteria è proibitivamente costosa e richiede tempo. Il sistema di Apple infatti non consente ad un cliente di ordinare solo la batteria sostitutiva per i MacBook Pro: gli utenti invece devono acquistare una parte nota come “top case” che è caratterizzata da una batteria incollata. Quindi, si ritroveranno di fronte ad un manuale da 162 pagine che contiene tutte le informazioni per completare la procedura, che prevede la rimozione di ogni altro componente dal case.

“Apple sta presentando ai riparatori fai-da-te una sfida atroce e ad ostacoli: bisogna leggere 162 pagine di documentazione senza farsi intimidire e decidere di fare comunque la riparazione, quindi pagare una cifra esorbitante per un pezzo di ricambio eccessivo, decidere se vuoi perdere altri 50 dollari sugli strumenti che consigliano ed eseguire la riparazione da solo entro 14 giorni, incluso il completamento della configurazione del sistema per accoppiare le componenti”, ha scritto iFixit. “A questo punto la domanda è lecita: Apple vuole una migliore riparabilità per i propri dispositivi?”.