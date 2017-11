iFixit completa il teardown di iPhone X: confermate le due batterie

Dopo quello pubblicato questa mattina da parte di un sito cinese, è anche arrivato il teardown di iFixit del nuovo, lo smartphone disponibile da oggi nei negozi di tutto il mondo.

I redattori hanno lodato il lavoro portato avanti dagli ingegneri del colosso di Cupertino, che secondo gli stessi avrebbero massimizzato la quantità di spazio presente all’interno del cellulare, con una densità senza precedenti di connettori e componenti. La scheda logica dell’iPhone X è circa il 70% di quella dell’iPhone 8 Plus.

Interessante anche tutto ciò che riguarda la batteria, a forma L, da 2.716 mAh, leggermente più grande di quella dell’iPhone 8 Plus.

Il teardown di iFixit si concentra anche sul nuovo sistema di telecamere TrueDepth, che serve per il Face ID e le Animoji. Questo sistema è composto da una fotocamera frontale che conferma la faccia, un proiettori di punti ad infrarossi che proietta una griglia di punti sul viso per creare una mappa tridimensionale, ed una telecamera a raggi infrarossi che invia i dati sull’iPhone X per l’autenticazione.

Come per l’iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, all’interno è presente la bobina per la ricarica induttiva basata sullo standard Qi.

Altre componenti includono il chip A11 Apple Bionic, 3 gigabyte di RAM LPDDR4 prodotta da SK Hynix, memoria interna da 64 gigabyte di Toshiba, modem Snapdragon X16 LTE di Qualcomm ed amplificatore audio Cirrus Logic.