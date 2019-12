iFixit l'ha fatto: ha smontato il Mac Pro e ci ha grattugiato il formaggio

Uno degli elementi più discussi del nuovo Mac Pro è senza dubbio il case, su cui vari osservatori di mercato e detrattori hanno ironizzato e l’hanno paragonato ad una grattugia. Ebbene, i ragazzi di iFixit non solo hanno effettuato il classico teardown del computer, ma hanno anche testato le sue capacità di grattugiare il formaggio.

Il video è disponibile come sempre in apertura, ed ha una durata di circa 20 minuti. Le redattrici di iFixit come al solito hanno analizzato da vicino ed in maniera precisa tutte le componenti interne presenti nel PC ultraprofessionale, tra cui il sistema termico di dissipazione del colore, che ha portato alla scoperta di tre ventole che soffiano aria sulla scheda madre e la scheda grafica, il che è particolarmente utile quando il carico di lavoro è elevato. D’altronde, siamo di fronte ad un PC progettato per studi grafici e professionali che necessitano di effettuare il rendering in 8K anche di più filmati in contemporanea, da qui anche il prezzo non certo accessibile a tutti.

E’ nella parte finale del filmato però che arriva la sorpresa, quando a teardown praticamente terminato, le due ragazze hanno staccato la parte anteriore del case ed hanno testato le capacità di grattare il formaggio, il tutto riprendendo l’ormai famoso meme. In linea con quanto fatto nella parte “seria”, iFixit ha anche paragonato il Mac Pro ad una grattugia: il risultato? Scopritelo voi stessi.