iFixit lancia i kit di riparazione fai da te per i Samsung Galaxy

A qualche mese dall'annuncio dell'arrivo di un programma di riparazione fai da te di casa Samsung, si torna a fare riferimento alla questione. Infatti, iFixit ha ufficialmente lanciato i kit, anche se per il momento potreste non riuscire ad acquistarli.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech e TechCrunch, nonché come si può leggere sul sito Web ufficiale di iFixit, per ora i componenti di ricambio sono disponibili solamente negli Stati Uniti d'America. Insomma, al momento in Italia si può fare ben poco, ma è bene approfondire nonostante tutto questa interessante novità.

Ebbene, tra i dispositivi coinvolti in questa prima fase troviamo le serie di smartphone Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S21, così come il tablet Samsung Galaxy Tab S7+. Se volete approfondire tutti i componenti attualmente in vendita negli USA, potete fare riferimento al portale ufficiale di iFixit. Per intenderci, nel caso di Galaxy S21 si fa riferimento a backcover, schermo, batteria e porta USB Type-C.

Questi componenti possono essere acquistati singolarmente o con kit di riparazione comprendenti tutti gli strumenti del caso. In parole povere, l'era delle riparazioni "fai da te" continua. Tra l'altro, risulta interessante notare che di recente, sempre all'estero, Samsung ha lanciato una modalità riparazione che protegge i dati contenuti all'interno dello smartphone.