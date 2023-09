iFixit ha smontato anche le custodie FineWoven di Apple, in un certo senso

Solo qualche ora fa su queste pagine abbiamo pubblicato il teardown di Apple Watch Ultra 2 pubblicato da iFixit. Ebbene, è singolare il teardown che i ragazzi di iFixit hanno effettuato su un altro prodotto Apple, soprattutto perchè si tratta di custodie.

Le nuove custodie FineWoven di Apple sono state a lungo criticate, ed hanno attirato le ire di molti per la loro presunta poca resistenza. Proprio per tale ragione, iFixit ha deciso di analizzarle da vicino con un microscopio digitale, con ingrandimento 52x e 490x. Tale analisi ha confermato che il tessuto FIneWoven è effettivamente costituito da fasci di fibre strettamente intrecciate: ciascuna di queste è molto più piccola di una ciocca di capelli e misura sei micron di spessore circa. Alcuni gruppi di singole fibre raggiungono anche i 150 micron ed iFixit afferma che il microtwill utilizzato da Apple è molto simile a quello utilizzato da marchi come Patagonia ed Arc’teryx.

Interessante anche l’analisi dei graffi: quando il tessuto FineWoven viene graffiato, infatti, le fibre non si rompono ma il graffio fa si che le queste riflettano la luce in maniera regolare, provocando appunto l’effetto visivo che proprio non è piaciuto a molti. A renderle poco resistenti sarebbe la morbidezza del materiale, che fa si che gli oggetti nella tasca possano graffiarle e provocare rientranze.

iFixit ha anche analizzato le macchie: dal momento che è in tessuto, la custodia FineWoven si è macchiata quando entrata a contatto con la salsa piccante e l’olio, me ha resistito al caffè. Ciò vuol dire che se viene esposta a determinati alimenti o liquidi potrebbe macchiarsi permanentemente, visto che iFixit non è stata in grado di rimuovere le macchie d’olio o salsa piccante.

La cosa più singolare dell’intera analisi è il teardown: iFixit infatti le ha aperte per capire come vengono assemblate ed ha scoperto che il tessuto FineWoven è solo all’esterno mentre all’interno è presente una schiuma grigia, dov’è presente un foglio di plastica rigida, i magneti MagSafe ed un altro foglio di plastica oltre che un strato interno di tessuto FineWoven. Proprio il tessuto FineWoven è spesso circa 0,17mm.