iFixit ha smontato il Galaxy Fold, svelata la natura dei problemi allo schermo?

I ragazzi di iFixit più volte negli ultimi anni ci hanno abituato ai loro teardown dei vari smartphone top di gamma. Quest'oggi è toccato al Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung il cui lancio è stato rinviato giusto qualche giorno fa a causa dei problemi con il display.

Di conseguenza, nel rapporto iFixit riflette anche sulle ragioni che hanno spinto la società asiatica a rinviare il lancio.

A quanto pare, Samsung si sarebbe concentrata maggiormente sulla cerniera, garantendo che il meccanismo sia abbastanza robusto ed affidabile, piuttosto che sulla protezione contro l'ingresso di detriti. E dal momento che lo schermo, come qualsiasi pannello OLED, è incredibilmente delicato, si è assunta un rischio significativo.

Il teardown di iFixit rivela che il meccanismo a cerniera per piegare ed aprire il telefono è incredibilmente robusto e ben progettato, il che conferma quanto affermato qualche settimana fa da Samsung che in un filmato dedicato aveva parlato di un test di resistenza che ha visto i robot piegare la cerniera fino a 200.000 volte.

Come scrive iFixit, ci sono due tipi distinti di cerniere: una centrale che "distribuisce la forza di apertura in modo uguale, assicurando che le due metà del telefono si aprano in modo sincrono", e due cerniere laterali che "consentono un gioco orizzontale per assorbire qualsiasi forza di torsione". Samsung, secondo iFixit, nonostante abbia garantito una certa resistenza e rigidità, non sarebbe stata in grado di creare una protezione per impedire la penetrazione di polvere e detriti.

Guardando la parte anteriore del telefono, è stato rilevato uno spazio di 7 millimetri tra lo schermo ed il bordo del telefono proprio nella parte superiore ed inferiore della cerniera. Tuttavia, questo non sembra essere il problema più grande.

iFixit nota che "la colonna vertebrale è fiancheggiata da enormi lacune, che attirano lo sporco provocando danni allo schermo a lungo andare". Sostanzialmente quindi il problema sarebbe da ricercare in un errore di progettazione e non nelle componenti vere e proprie.

Da Samsung però ancora non sono arrivate conferme a riguardo. Secondo alcune indiscrezioni però il ritorno sul mercato potrebbe avvenire a Giugno.