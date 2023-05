iFixit svela gli smartphone più (e meno) riparabili dell'anno: bene Samsung, crolla Google

A gennaio, il portale GizChina aveva rivelato l'elenco degli smartphone più riparabili del 2022, che vedeva in testa i Pixel di Google e molto più indietro i device di Apple e Samsung. Una nuova classifica, questa volta elaborata dal famosissimo portale iFixit, svela invece che sono gli smartphone Samsung i più riparabili sul mercato.

L'elenco di iFixit è diviso in due parti, indicando sia gli smartphone più facilmente riparabili del 2022 che gli smartphone meno facilmente riparabili dello stesso anno. I due elenchi si basano sulla facilità di riparazione fai-da-te, perciò prendono in considerazione fattori come la reperibilità di parti, la dotazione necessaria per effettuare gli interventi e la difficoltà nel disassemblaggio dei device e nella sostituzione delle loro componenti.

In cima al podio abbiamo il Moto G7 di Motorola, con un tempo medio di riparazione di 25 minuti. Seguono poi due proposte Samsung, ovvero il Galaxy A40, con tempo medio di riparazione pari a 32,6 minuti, e il Galaxy S23 Ultra, che può essere riportato a nuovo in circa 48 minuti. Quarto e quinto posto per iPhone 11 e iPhone 13, mentre iPhone 12 si colloca al decimo posto e iPhone 14 all'ottavo, con 47,7 minuti per una riparazione "semplice".

La classifica, comunque, è stata stilata in base alla percentuale di riparazioni "facili" per smartphone: la riparazioni "facili" sono quelle che possono essere effettuate in casa dagli utenti, senza che il loro device venga inviato presso un centro specializzato dell'azienda produttrice. Per il Moto G7, per esempio, circa il 50% delle riparazioni sono "facili", mentre per l'S23 Ultra il 33,3% rientrano in questa categoria. Per iPhone 14, tale cifra scende al 20%.

In cima agli smartphone peggiori da riparare troviamo Google Pixel 7, praticamente irriparabile in casa in virtù di una percentuale del 100% di "riparazioni difficili" e di un tempo medio di riparazione di 60,3 minuti. Tutti gli smartphone nella "flop 10" di iFixit condividono la stessa percentuale di hard repairs: a cambiare è invece il tempo impiegato per queste ultime in mani esperte.

Dopo Pixel 7, il podio (negativo) è completato da Samsung Galaxy Note 10 e iPhone SE 3, mentre seguono diverse proposte cinesi, come il Redmi Note, lo Xiaomi Mi 9 e il Redmi Note 11 Pro di Xiaomi e il P30 Pro di Huawei. Chiudono la classifica Google Pixel 3a XL, Samsung Galaxy A72 e Samsung Galaxy A53 5G.