Ignorare gli ecosistemi di acqua dolce potrebbe essere fatale per gli esseri umani

Gli ecosistemi di acqua dolce costituiscono meno dell'1% della superficie terrestre, ma ospitano circa il 10% di tutte le specie conosciute sulla Terra e un terzo di tutti i vertebrati. Come se non bastasse, svolgono anche un ruolo chiave nella regolazione del carbonio del pianeta e nella fornitura di cibo per le persone in tutto il mondo.

Nonostante questi ruoli in natura, gli ecosistemi di acqua dolce non sono realmente prioritari nella politica sulla biodiversità. Invece, le politiche sono progettate per dare la priorità agli ecosistemi terrestri e alle specie con l'ipotesi che andranno a beneficio dei sistemi di acqua dolce solamente per estensione.

Funziona questa strategia? Per verificarlo gli esperti hanno analizzato più di 1.500 specie marine e terrestri nella foresta pluviale amazzonica. Queste specie vivono in 377 località e 99 canali fluviali forestali. Secondo quanto scoperto dal risultato di numerose simulazioni, la strategia attualmente esistente non è per nulla eccezionale.

Gli sforzi di conservazione sulla terra hanno fornito solo il 22% dei benefici che sarebbero stati ottenuti attraverso una pianificazione della conservazione specificamente incentrata sull'acqua dolce. Successivamente gli autori dello studio hanno simulato il tutto attuando delle modifiche per dare la priorità alla conservazione dei sistemi di acqua dolce: è stato possibile vedere benefici per le specie di acqua dolce del 600% più alti, a scapito di appena l'1% di diminuzione dei benefici per le specie terrestri.

Sebbene lo studio si sia concentrato in particolare sull'Amazzonia, gli autori hanno affermato che i loro risultati potrebbero essere validi ovunque, perché i corpi di acqua dolce non sono minacciati solo in Brasile. A causa dell'uomo le popolazioni di vertebrati d'acqua dolce sono diminuite di circa l'80% negli ultimi 40 anni, è tempo di fare qualcosa.