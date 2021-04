Igoodi lancia gli 'Smart Bodies': gli avatar in 3D che ci aiutano a scegliere i vestiti

Qualche anno fa abbiamo parlato su queste pagine della startup Igoodi, fondata da Billy Berlusconi e che permette di ottenere una scansione in 3D del proprio corpo. La società ha annunciato che espanderà la propria presenza sul territorio italiano con due showroom a Torino, presso il multistore Green Pea, ed a Milano in via Gaetano Negri 4.

A partire da oggi quindi chiunque potrà effettuare una scansione digitale ed ottenere il proprio "Smart Body", vale a dire un avatar fotorealistico corredato da misure fisiche, tabella taglie, indici di wellness e consigli di abbigliamento in base alla conformazione corporea.

“Farinetti ci ha invitati a essere presenti con un nostro spazio all’interno di Green Pea perché rappresentiamo una nuova wave del Made in Italy e portiamo sul mercato una tecnologia innovativa che può contribuire sensibilmente all’abbattimento degli sprechi ambientali, sia nel ridurre i resi dello shopping online sia nell’abbattere costi e consumi della produzione industriale della moda – ha spiegato Billy Berlusconi, CEO di Igoodi – Il passo successivo a questa prima fase, ciò che abbiamo fatto negli ultimi mesi, è stato quello di potenziare i nostri avatar integrandoli con una vera e propria «Body Identity»: un dataset che comprende tutte le esatte misure fisiche della persona e una tabella taglie corrispondente, gli indici di massa corporea, grassa e magra, e un’analisi della propria bodyshape con consigli di abbigliamento per valorizzarla. Grazie a tutto questo oggi la nostra Company è l’unica sul mercato in grado di offrire a chiunque lo desideri il proprio «Smart Body»: un corpo virtuale tridimensionale, fotogrammetrico e contenente tutte le informazioni che caratterizzano e identificano il corpo reale”.

Igoodi sottolinea che gli Smart Body, rispetto agli avatar semplici, sono a tutti gli effetti strumenti digitali che portano con se anche informazioni fisiche e per questo possono facilitare l'accesso a servizi dove queste informazioni sono importanti. Ad esempio è possibile scegliere il capo giusto online senza fare resi, ma anche ottenere un abito su misura senza recarsi da un sarto. E' possibile anche accedere a consulenze dietologiche o programmi di fitness condividendolo semplicemente con il proprio trainer.