II più grande produttore di pannelli solari al mondo raddoppia la sua capacità produttiva

Negli ultimi mesi, per colpa dei tumulti della pandemia, è stato osservato un calo delle installazioni solari, ma nonostante ciò, le prospettive per l'industria sembrano essere forti come sempre. In un recente rapporto, gli esperti hanno incoraggiato le aziende a costruire centrali solari al posto delle di quelle a carbone esistenti.

In Cina, il gigante della produzione di pannelli solari, Jinko Solar, ha appena iniziato la fase 1 delle sue operazioni nella nuova fabbrica da 1,6 miliardi di dollari. Con questa aggiunta, la capacità totale della loro produzione viene aumentata di 16 GW di pannelli all'anno, ovvero il doppio della capacità della loro produzione.

Ma non è finita: la società prevede di iniziare la seconda fase dell'espansione della fabbrica questo agosto, con il completamento previsto per febbraio 2022. L'aumento della capacità di Jinko Solar potrebbe essere significativo, ma il mercato del solare fotovoltaico in questo momento è più competitivo che mai, con i produttori che tagliano i loro prezzi a causa di un calo dei prezzi dei suoi componenti. Il risultato? Ciò non lascia altra scelta alle società se non quella di abbassare i prezzi. Una riduzione, quindi, dei profitti che metterà queste industria sotto pressione.

Restando in tema, il mese scorso sono stati battuti tre record nell'ambito dei pannelli solari, due dei quali hanno raggiunto un'efficienza senza precedenti. Mentre degli ingegneri hanno mostrato al mondo delle celle solari in grado di essere utilizzate nelle finestre. Una tecnologia, quella dei pannelli solari, che prenderà sempre più piede in futuro.