IKEA ed ASUS ROG insieme per creare sedie e scrivanie da gaming low cost

La partnership che non ti aspetti è realtà. IKEA ed ASUS ROG hanno infatti annunciato un accordo per lo sviluppo, progettazione e lancio di mobili da gaming a basso costo. Nello specifico, la società svedese ha sottolineato che la collaborazione è stata stilata con la divisione Republic of Gamers (ROG).

Nel comunicato ufficiale di IKEA, si fa riferimento ad una linea di circa 30 prodotti comprensiva di "accessori per il gaming a prezzi accessibili".

"Collaborando con ROG, IKEA vuole combinare la sua conoscenza dell'arredamento per la casa con l'esperienza di ROG nella creazione di un'esperienza di gioco eccezionale" si legge nella dichiarazione, in cui però non viene comunque sottolineato che tipo di prodotti saranno lanciati. Probabili si tratti di scrivanie e sedie da gaming, ma non sono escluse sorprese.

Non si tratta di una prima assoluta: qualche mese fa Logitech ha stretto una collaborazione con Herman Miller su una sedia da gaming, ma bisognerà vedere che tipo di approccio sceglierà di adottare.

La gamma verrà lanciata in Cina a Febbraio 2021, mentre negli Stati Uniti ed il resto del mondo arriverà solo ad ottobre 2021. Non è chiaro se sia previsto anche un lancio in Italia o meno. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili novità, ma nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate.