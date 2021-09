IKEA e ASUS ROG lanciano una nuova linea di prodotti da gaming: le foto dall'IKEA Festival

Se fino a qualche anno fa gli appassionati di videogiochi non avevano alcun prodotto a loro dedicato, oggi il settore gaming è letteralmente esploso - tanto da convincere un colosso come IKEA a lanciare una linea dedicata proprio ai gamer, realizzata in collaborazione con chi li conosce alla perfezione, ASUS ROG.

All’IKEA Festival di Milano l’azienda svedese ha presentato una nuova linea di mobili e accessori interamente dedicata al gaming, con tutti i prodotti della gamma UPPSEL realizzati insieme ad ASUS ROG. Oltre a integrarsi perfettamente con l’arredo di casa, questi nuovi elementi promettono di migliorare le performance di gioco degli appassionati, adattandosi alle loro esigenze per un comfort assoluto.

Secondo IKEA, infatti, non sono i giocatori a doversi adattare a scrivanie e sedie, deve accadere l’esatto contrario, con gli elementi pronti ad abbracciare le esigenze soggettive di ogni videogiocatore. Il nuovo assortimento prevede in totale più di 30 prodotti fra mobili e accessori: fra questi troviamo scrivanie e sedie da gaming, cassettiere e porta tazze, un tendifilo per mouse, un cuscino per il collo, una lampada ad anello per le trasmissioni in streaming e molto altro.

Solitamente i prodotti dedicati al gaming hanno prezzi alquanto alti, IKEA invece ha realizzato questa nuova linea con un’idea ben chiara in mente: democratizzare gli oggetti dedicati ai gamer, dividendo scrivanie e sedie in varie fasce di prezzo - così da accontentare diversi gruppi target.

“Vogliamo che i nostri prodotti offrano un’ergonomia ottimale e funzioni di alto livello, così i gamer potranno migliorare le proprie abilità senza affaticare il corpo... e diventare atleti migliori, sostanzialmente!” ha detto Jon Karlsson, designer di IKEA.

La nuova linea di scrivanie, sedie e accessori da gaming sviluppata da IKEA in collaborazione con ASUS ROG sarà in vendita in tutti i negozi del colosso svedese a partire da ottobre 2021.

