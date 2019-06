Ikea inizierà a vendere mobili robotici per ottimizzare gli spazi nei micro-appartamenti

Ikea ha stretto una partnership con Ori per creare una linea di mobili robotici. L'appartamento diventa modulare: la camera da letto si trasforma in soggiorno premendo solamente un pulsante. E la mente va subito a Renato Pozzetto ne "Il ragazzo di campagna", e al suo tavolo ribaltabile con sedia rotante... taaac.

La nuova linea di mobili si chiama ROGNAN, è pensata per gli spazi più piccoli, come i mini-appartamenti o i monolocali che andavano estremamente di moda negli anni 90 — ma che ora in Italia si usano già di meno—, e che sono tutt'ora una necessità per i single e i lavoratori in molte città dove i prezzi per metro quadro sono semplicemente alle stelle.

Ikea, tramite la sua dirigente Seana Strawn, ha detto di essere a lavoro da molti anni a soluzioni pensate per le case abitative più piccole, che ovviamente presentano la sfida di gestire gli spazi per vivere comodamente e custodire i propri oggetti. "Questo è soprattutto vero nelle grosse metropoli, dove le persone devono accettare un compromesso per le funzioni della casa. Noi vogliamo cambiare questo paradigma".

Ikea ha messo il design e i materiali presi soprattutto dalla linea di mobili già esistente PLATSA, mentre Ori, una startup americana, ha messo il suo know-how e la piattaforma che gestisce i movimenti dei mobili robot.

La linea di mobili ROGNAN arriva nel 2020.