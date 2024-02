IKEA lancia Kreativ: il nuovo tool che fa riorganizzare gli spazi grazie all'IA

L’intelligenza artificiale al servizio dell’interior design. È questo l’obiettivo di Ikea Kreativ, il nuovo tool disponibile da oggi in Italia che facilita la progettazione degli interni grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Disponibile sul sito Ikea ed all’interno dell’app Ikea, Kreativ incoraggia i clienti ad utilizzare la loro creatività per visualizzare in diretta l’effetto che i mobili avranno nelle loro case attraverso un’esperienza realistica.

Come dicevamo poco sopra, il sistema si avvale di tecnologie d’intelligenza e visione artificiale simili a quelle usate nella guida autonoma, per consentire agli utenti di ottimizzare l’arredamento degli spazio nella loro casa. Le reti neurali su cui si basa sono state addestrate per riconoscere gli oggetti e la geometria degli spazi interni, mentre algoritmi di visione stereoscopica e di fotografia computazionale generano immagini migliorate e realistiche.

Tramite Ikea Kreativ è anche possibile cancellare dalla scena alcuni o tutti i mobili esistenti, il che consente di ridefinire gli spazi da zero per una riorganizzazione completa.

"IKEA ha come priorità di aiutare le persone a migliorare la loro vita in casa. Per farlo, cerchiamo soluzioni che possano rendere l’esperienza di acquisto ancora più accessibile e di valore, sia online che offline” afferma Stefano Mormone, E-commerce Integration Manager IKEA Italia. “I clienti potranno ora iniziare a immaginare il proprio spazio anche da casa, in maniera innovativa e intuitiva, scegliendo poi se proseguire portando il proprio progetto in negozio oppure se procedere direttamente all’acquisto. Con IKEA Kreativ vogliamo provare a incontrare un bisogno sempre crescente, consentendo alle persone di realizzare i loro progetti per una casa ideale ovunque lo desiderino.