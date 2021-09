Ikea lancia il pad che integra la ricarica wireless per gli smartphone nei mobili

Poco dopo il lancio dei prodotti da gaming Ikea ed ASUS ROG, la popolare catena di negozi scandinava ha introdotto Sjömärke, un pad di ricarica wireless da 39,99 Dollari realizzato per funzionare con tutti i mobili.

Come leggiamo nella tecnica, il pad non è come quelli "classici" che sono in vendita presso le principali catene di distribuzione d'elettronica.

Sjömärke è in alluminio e plastica e misura sette pollici per tre pollici, ma la particolarità è data dal fatto che funziona attraverso la plastica ed il legno. Cosa comporta ciò? Che utilizzando il nastro biadesivo o le viti incluse nella confezione, si può montare sul lato inferiore di un tavolo o di uno scaffale per fare in modo che quando si appoggia uno smartphone in corrispondenza, questo possa caricare sfruttando la ricarica wireless.

Ikea nel manuale utente afferma che è "perfetto da montare su scrivanie, comodini e scaffali, per fare in modo che i caricabatterie ed i cavi si mescolino con l'arredamento". Nella confezione è anche presente un cavo d'alimentazione ed un set di adesivi che si possono applicare sulle superfici per contrassegnare i punti di ricarica.

A livello tecnico, sono presenti dei LED che indicano lo stato della ricarica, ma è anche presente un sistema di monitoraggio della temperatura e dell'alimentazione. Sjömärke è compatibile con la ricarica wireless Qi 1.2.4.



Al momento l'acquisto è disponibile solo sul sito americano di Ikea, mentre in Italia ancora non è approdato.