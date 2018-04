Ikea lancia lo speaker Bluetooth da montare a casa

Ikea, la famosa catena di arredamenti svedese, è popolare per l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei propri mobili e per il fatto che gli oggetti acquistati nei numerosi punti vendita vengono consegnati al cliente praticamente smontati e devono essere montati a casa. Tale filosofia però si recente si è espansa anche ai prodotti tecnologici.

Nella giornata di ieri, infatti Ikea ha lanciato uno speaker Bluetooth, disponibile in due configurazioni e battezzato Eneby20 ed Eneby30, in cui il numero finale indica la diagonale in centimetri del dispositivo, da assemblare a casa.

Gli altoparlanti wireless in questione sono larghi rispettivamente 8 ed 11 centimetri ed hanno una potenza di 39 e 40 watt, e sono caratterizzati da un aspetto molto minimal, con tanto di cornice in plastica e telo frontale che copre gli altoparlanti frontali. Quest'ultima componente può essere normalmente rimossa a seconda dei gusti e delle esigenze die clienti.

Ikea però sostiene che questi non siano dei normali altoparlanti Bluetooth, ma un vero e proprio oggetto d'arredamento, come accade già con altre grosse compagnie, ecco perchè permette di personalizzarlo a seconda dei gusti. La manopola ad esempio può essere sostituita con un'altra di colore diverso, e lo stesso vale anche per il telo frontale.

A livello tecnico, la batteria garantisce un'autonomia di circa dieci ore, ed è anche presente un sistema di regolazione del volume ed equalizzazione dei bassi.

Eneby20 ha un costo di 49,99 Euro, mentre Eneby30 costerà 89,99 Euro.