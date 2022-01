IKEA mette in vendita dei particolari oggetti per la casa stampati in 3D

Mentre c'è chi ha sviluppato uno schermo OLED stampato in 3D, appare chiaro come le tecniche di additive manufacturing facciano ormai parte del quotidiano di molti di noi, dalla stampa a filamento alle metodiche più complesse e professionali.

L'ultimo gigante a saltare sul carro della stampa 3D è IKEA con la sua collezione Flamträd, una serie di accessori per la casa dal design a dir poco intricato, stampanti completamente sfruttando la tecnologia SLS.

Come avrete modo di vedere anche sullo store online, fanno parte della collezione sia decorazioni murali che da tavola, con volti e mani costituiti da trame poligonali molto fitte. Le colorazioni disponibili, per tutti i modelli, sono il bianco e il nero.

Questa tecnica, a differenza delle più comuni tecnologie domestiche come la stampa FDM e la stampa SLA, utilizza materiali di partenza in forma di polvere, in particolare in questo caso la poliammide, o PA12. La sinterizzazione laser selettiva rientra in ogni caso nella manifattura additiva, sfruttando tuttavia un processo completamente diverso.

Di cosa si tratta? Ebbene, in questo caso dobbiamo immaginare una bacinella completamente piena di materia prima, polvere, che costituisce di fatto il nostro volume virtuale di stampa. Sfruttando un complesso sistema di laser, queste stampanti riescono a fondere dei punti ben precisi all'interno di questo volume, con una risoluzione incredibile e soprattutto senza la necessità di utilizzare supporti.

Gli oggetti stampati con questo metodo si sposano molto bene con la prototipazione e il modellismo, tuttavia, allo stato attuale, i costi per l'utente domestico sarebbero proibitivi per molti, con macchine come la Sinterit Lisa, tra le più economiche, con i suoi circa 5000 euro. Inoltre, questo processo di stampa richiede una post produzione particolarmente impegnativa, che richiede l'utilizzo di dispositivi di protezione e di spazi dedicati.