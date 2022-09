Ikea metterà in vendita il giradischi degli Swedish House Mafia, e non costerà tantissimo

Ikea ha annunciato che ad ottobre metterà in vendita il giradischi realizzato in collaborazione con gli Swedish House Mafia, il supergruppo di musica house svedese composto dai producer Axwell, Steven Angello e Sebastian Ingrosso.

Il giradischi costerà 159,99 Dollari, e non è chiaro se approderà anche in Italia oppure se inizialmente resterà esclusiva di determinati mercati. Secondo quanto emerso, si andrà ad inserire nella collezione Ikea Obegransad, che comprende anche altri prodotti particolari, tra cui una poltrona, una scrivania, una lampada da lavoro a LED, un leggio ed un supporto per laptop e scaffali.

La collaborazione tra Ikea e gli Swedish House Mafia è stata annunciata a Giugno, ed ha rappresentato il secondo tentativo del produttore di mobili di progettare e vendere un giradischi. Già nel 2018 infatti Ikea aveva cercato di fare lo stesso, ma alla fine il progetto non ha mai visto la luce e non è stato messo in vendita.

Nessun dettaglio sulla scheda tecnica: sappiamo però che sarà alimentato da un ingresso USB-C e sarà compatibile con l’altoparlante Bluetooth Eneby. Nella confezione gli acquirenti troveranno anche un ago da sostituire al momento desiderato.

Non si tratta della prima incursione di Ikea nel settore tech. Qualche mese fa abbiamo parlato dello speaker e la lampada Bluetooth Vappeby di Ikea, con tanto di pulsante Spotify.