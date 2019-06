Ikea prende in giro Apple per il design del Mac Pro con una grattugia

Il Mac Pro modulare presentato da Apple durante il keynote tenuto alla WWDC è finito sotto la morsa dei social media manager di Ikea, che anche in passato non hanno esitato ad ironizzare sui nuovi prodotti legati al mondo della tecnologia presentati dai vari colossi.

La catena svedese quest'oggi infatti sui propri canali social ha diffuso il poster che vi proponiamo in calce, in cui sponsorizza una grattugia battezzata "iDealisk" con design che ricorda a grandi tratti quello del computer presentato dal colosso di Cupertino. Il tutto è condito da un claim in cui i negozi nordeuropei sottolineano che è "progettata per le mele", che in inglese è "designed for apples".

Ad ideare la campagna pubblicitaria della grattugia, che ha un prezzo di 2,30 Dollari, l'agenzia The Smarts, che negli ultimi tempi è diventata famosa per aver ironizzato su vari temi, scatenando reazioni divertite dei fan.

Un riferimento quanto mai esplicito al mostro di potenza di Apple che può arrivare a toccare 50.000 Dollari di costo.

Proprio quest'oggi dal fronte Mac Pro è emersa l'indiscrezione secondo cui l'SSD presente al suo interno non può essere sostituito manualmente in quanto utilizza un connettore proprietario che è stato progettato da Apple per garantire maggiore sicurezza dei dati. Una scelta destinata a far discutere.