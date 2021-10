IKEA prepara lo speaker e lampada Bluetooth Vappeby: avrà un pulsante Spotify Tap

Dopo il lancio del pad di ricarica wireless Sjömärke, il colosso svedese IKEA si starebbe preparando alla presentazione sul mercato del nuovo speaker Bluetooth Vappeby che, tra l’altro, funziona anche come lampada. Essa è recentemente apparsa in rete con le prime certificazioni ufficiali, dove sono svelate caratteristiche importanti.

Le immagini e i documenti apparsi sul portale ufficiale della FCC (Federal Communications Commission) statunitense parlano chiaramente della “lampada e speaker Bluetooth Vappeby per esterni”. Già da questo titolo possiamo chiarire il tipo di utilizzo di questo prodotto, ovvero un altoparlante da posizionare e attivare in giardino, magari nelle serate tra primavera e autunno per sfruttare anche la lampadina integrata da 20 lumen.

Proprio alla luce di questo utilizzo per esterni, IKEA ha pensato di progettare Vappeby con un design a fungo e certificato di protezione IP65. In altre parole, sarà resistente a polvere, pioggia e getti d'acqua a bassa pressione. Non manca poi la porta USB-C per la ricarica della batteria in dotazione, la quale dovrebbe durare fino a 13 ore se si impostano volume e luminosità al 50%.

La funzionalità che cattura la nostra attenzione è però il pulsante Spotify Tap, il quale apparirebbe così per la prima volta su un altoparlante Bluetooth. Questa feature è particolarmente utile in quanto consente di riprendere la riproduzione musicale da dove la si era fermata, oppure ottenere una canzone diversa in maniera completamente casuale.

Al momento non sono noti altri dettagli riguardo Vappeby, ma avendo ottenuto l’autorizzazione ufficiale dalla FCC possiamo aspettarci un lancio sul mercato globale nei prossimi mesi.

