IKEA e Sonos aggiornano la linea Symfonisk: in arrivo anche un quadro smart?

Dopo aver visto le prime foto dei prodotti pensati per il gaming, frutto di una interessante partnership fra IKEA e Asus ROG, sembra che il colosso svedese sia in procinto di apportare un corposo refresh anche alla linea di speaker Symfonisk creati in collaborazione con Sonos.

Grazie alle informazioni rivelate dai colleghi di The Verge, ora sappiamo che IKEA e Sonos sono pronte al lancio di una seconda iterazione della lampada da tavolo Symfonisk, che verrà proposta allo stesso prezzo della versione originale e integrerà al suo interno l'hardware dello speaker Sonos Play:1.

La vera novità della seconda generazione di prodotti IKEA Sonos sarebbe tuttavia un'altra. Il prodotto di punta della nuova collezione sarà infatti un pezzo d'arte da appendere, un vero e proprio quadro con un sistema audio nascosto al suo interno, dal nome in codice Titan.

Su questo nuovo interessantissimo prodotto al momento non abbiamo ulteriori dettagli ma la fonte suggerisce che potrebbe trattarsi di un sistema personalizzabile, composto da un corpo cornice, da una linea di artwork intercambiabili e da uno speaker Sonos integrato.

Nessuna novità invece sulla fascia entry level composta dagli speaker Symfonisk da scaffale con frontalino intercambiabile, che dovrebbero dunque riconfermarsi esteticamente, a livello di specifiche interne e anche di prezzo.

A proposito del gigante degli smart speaker, lo sapevate che dal rilascio delle AirPods Max Apple ha rimosso dallo store i prodotti Bose, Logitech e Sonos?