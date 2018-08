Ikea starebbe per lanciare delle prese smart iOT con comandi vocali a 19,95 euro

Tutto fa pensare che la nota società Ikea stia per investire nel mercato iOT, lanciando delle prese smart in grado di rendere controllabili da smartphone tutti gli "apparecchi offline" che abbiamo in casa. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

In particolare, ci hanno pensato i colleghi di The Verge a rilanciare l'indiscrezione riportata originariamente dal sito svedese Technikveckan, che postato le immagini che potete vedere all'interno di questa news. Esse mostrano nel dettaglio i nuovi prodotti, che confermerebbero gli investimenti che Ikea sta mettendo in atto in campo iOT.

Da esse, notiamo come il costo delle nuove prese smart dovrebbe essere di 19,95 euro l'una. Prezzo interessante, se consideriamo che il prodotto in questione consentirà di controllare con dei semplici tap tutti gli apparecchi elettronici che abbiamo in casa. Pensate, inoltre, che le nuove prese, appartenenti alla gamma di prodotti Trådfri di Ikea, dovrebbero anche essere compatibili con gli assistenti vocali Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Infine, stando sempre alle fonti in questione, le nuove prese smart dovrebbero essere lanciate durante il prossimo mese di ottobre. Insomma, non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte di Ikea. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo di tenervi informati in merito.