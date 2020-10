Ikea: stop alla vendita di batterie non ricaricabili entro ottobre 2021

Ikea ha annunciato che entro Ottobre 2021 interromperà nei negozi di tutto il mondo la vendita di batterie alcaline non ricaricabili, che sono state tra gli oggetti più famosi e popolari della catena svedese. Le ragioni sono legate alla sostenibilità ma, soprattutto, anche all’impatto ambientale causato dai rifiuti.

In una dichiarazione pubblicata sul blog , Emelie Knoester di Ikea ha osservato che “lo scorso anno IKEA ha venduto circa 300 milioni di batterie alcaline”, un dato che “ci ispira ad adottare nuovi comportamenti ed utilizzate le batterie ricaricabili al massimo delle loro potenzialità”. Nella stessa dichiarazione ha osservato anche che le batterie alcaline hanno un impatto ambientale più pronunciato rispetto alle controparti ricaricabili in nichel-metallo idruro, soprattutto quando utilizzate in dispositivi “ad alto consumo” come altoparlanti intelligente e macchine fotografiche.

IKEA, al contempo, afferma che dopo dieci ricariche di una batteria NIMH, “le emissioni di gas serra sono inferiori rispetto a quelle di alcune batterie alcaline, a fronte della stessa quantità di energia”, mentre dopo 50 ricariche “l’impatto ambientale complessivo delle batterie NIMH è uguale o addirittura inferiore a quello di alcune batterie alcaline”.

L’unica differenza sarà rappresentata dalle batterie a bottone (come quelle degli orologi) che sono in uso anche in alcuni prodotti di Ikea e resteranno in vendita a breve termine.

