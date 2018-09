IKEA vara la rivoluzione green: consegne solo con mezzi elettrici

IKEA ha preparato quella che si può a tutti gli effetti definire una rivoluzione green. Il gigante svedese ha annunciato un piano che prevede la consegna dei mobili nelle abitazioni utilizzando esclusivamente mezzi elettrici. Si tratta di un cambio molto importante, ma destinato a dare i propri frutti a lungo termine.

L'obiettivo è rendere il 25% delle consegne ad emissioni zero entro il 2020, con quota cento da raggiungere entro il 2025, quando i corrieri dovranno recapitare i pacchi a casa dei clienti dell'ultimo miglio utilizzando esclusivamente veicoli elettrici.

La rivoluzione parte da cinque città: Amsterdam, Los Angeles, New York, Parigi e Shanghai, ma successivamente seguiranno anche altri paesi ed abbracceranno tutti i 366 punti vendita sparsi in trenta diversi paesi.

L'amministratore delegato Jesper Brodin ha spiegato che per la società è "fondamentale far crescere le attività in modo sostenibile. Ecco perchè stiamo accelerando la transizione verso i veicoli elettrici". La decisione è stata promossa a pieni voti anche dagli analisti, secondo cui si tratta di una transazione dovuta se raffrontata alla quantità di clienti ed ordinativi che IKEA riceve, senza dimenticare la tipologia di utenza, composta principalmente da persone da reddito non altissimo.

IKEA attraverso questa decisione mira ad inviare un messaggio anche al mercato delle vetture elettriche, storicamente dominato da persone con reddito alto a causa del costo delle macchine.