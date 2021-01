IKEA: sul web le foto della prima linea di prodotti da gaming Asus ROG

La partnership tra IKEA e Asus ROG annunciata a settembre 2020 ha finalmente portato i suoi primi frutti. La prima linea di prodotti nati dalla collaborazione fra le due aziende sarà infatti annunciata il 29 gennaio, ma sul portale cinese di IKEA sono apparsi per errore in anteprima.

Le foto sono apparse su Twitter grazie al noto tipster momomo_us e il primo prodotto che balza all'occhio è senza dubbio la scrivania da gaming in salsa ROG con regolazione elettrica dell'altezza. Il prezzo proposto è di 3999 yuan, circa 510 Euro.

Altro interessante prodotto è la pegboard con retroilluminazione RGB. Dovrebbe essere una reiterazione della famosa SKADIS, questa volta in un look total black e quella che sembrerebbe una piccola scaffalatura personalizzabile. Soluzione molto interessante, qualora venisse confermata ufficialmente. Il prezzo del solo pannello è di 198 yuan, al cambio 25 Euro, quindi non troppo distante dai 18 Euro del pannello SKADIS da 76 x 56 cm. Molti gli accessori acquistabili a parte, dagli agganci per controller alle piastre magnetiche per cacciaviti.

Continuando con le immagini, si intravedono anche una linea di cuscini tra cui un poggiatesta e un supporto cervicale.

Proposta anche una serie di accessori da scrivania, tra cui un tappetino , una luce ad anello per le dirette, un tendicavo per mouse, una staffa per headset e un immancabile cestino per la spazzatura.

Nel catalogo IKEA, la linea nata dalla collaborazione con Asus ROG dovrebbe prendere il nome di UPPSPEL.

La linea dovrebbe essere ancora più larga, stando al comunicato ufficiale in cui la stessa IKEA parlò di circa trenta prodotti disponibili da febbraio 2021.