Il 2017 di Amazon: 5 miliardi di prodotti spediti con Prime, è record

Con l'inizio del nuovo anno, i giganti della Silicon Valley stanno anche guardando a quello precedente per capire come poter migliorare i numeri registrati. Tra questi c'è Amazon che, nella serata di ieri, ha diffuso i dati relativi al numero di spedizioni effettuate nel 2017.

Un dato letteralmente da capogiro, perchè la compagnia del miliardario Jeff Bezos, solo attraverso il servizio Prime ha spedito nei 365 giorni scorsi ben 5 miliardi di articoli.

Proprio la sottoscrizione al servizio che consente di acquistare oggetti senza pagare alcun costo di spedizione e che in alcune zone garantisce la consegna in giornata, hanno toccato il massimo storico, a dimostrazione del fatto che ormai Prime sia diventato parte integrante dell'ecosistema, oltre ad essere entrato nella collettività.

Nella lista dei prodotti più ordinati figurano Echo Dot, i cavi targati Amazon Basics e la Fire TV Stick con Alexa, che però non è disponibile in Italia. A livello di Amazon Fresh, l'oggetto che ha registrato il maggior numero di acquisti è la banana. Per quanto riguarda Prime Now, che come noto garantisce la consegna nel giro di un'ora, gli oggetti ad essere stati consegnati più velocemente sono un termometro (otto minuti) ed un gelato (nove minuti).

Su Prime Video, manco a dirlo, la produzione più vista è risultata essere The Grand Tour, che ha riscosso una popolarità importante a livello mondiale, mentre le due canzoni più ascoltate su Prime Music sono Believer degli Imagine Dragons e Something Just Like This dei Coldplay e Chainsmokers.

Purtroppo, però, non abbiamo alcuna indicazione riguardo il numero di iscritti a Prime.