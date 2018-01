Il 2018 della NASA: l'obiettivo è toccare il Sole. Ecco tutte le missioni

Sarà un 2018 estremamente importante per la, che nel corso dell'anno appena iniziato festeggerà il suo sessantesimo compleanno. L'Agenzia Spaziale Americana, ha già pianificato alcune importanti missioni per il nuovo anno.

Tra queste, la più importante ed interessante è quella attraverso cui gli astronauti andranno a "toccare" il Sole. La NASA, infatti, ha comunicato che lancerà la Parker Solar Probe nel mese di Luglio allo scopo di studiare l'atmosfera esterna della Stella più importante per il nostro pianeta.

Secondo la NASA, la Parker Solar Probe utilizzerà l'attrazione gravitazionale del pianeta gemello, Venere, per aiutarla a raggiungere una distanza estremamente ravvicinata alla corona esterna del Sole. Usando la gravità di Venere, infatti, la sonda farà circa sette giri in altrettanti anni per portarsi vicina al Sole. Nel periodo di minima distanza, la sonda sarà a quasi 6.200 chilometri dalla superficie solare.

Questa missione segnerà una prima assoluta: mai infatti una sonda ha raggiunto una distanza così ravvicinata al Sole durante un passaggio ravvicinato, ma è altrettanto interessante notare che durante questo passaggio così ravvicinato la Parker Solar Probe ruoterà anche intorno a Mercurio, il pianeta più vicino al Sole. Questo passaggio servirà per favorire alcune indagini scientifiche che aiuteranno gli scienziati a capire l'atmosfera del Sole, che come noto ha una superficie molto calda.

La missione è estremamente importante per la NASA, che si è preposta l'obiettivo di capire come l'energia ed il calore si muovono attraverso la corona, oltre che di ottenere maggiori informazioni sulla forza trainante che si cela dietro l'accelerazione del vento solare e le particelle dell'energia del Sole.

Tra le altre missioni importanti per la NASA figurano la Insight Mars Lander Mission, l'OSIRIS-Rex Mission e la TESS mission. L'OSIRIS-Rex ha lo scopo di portare sulla Terra un campione dell'asteroide Bennu vicino al nostro pianeta. il lander InSight Mars, invece, fornirà maggiori informazioni sull'interno ed il sottosuolo del pianeta rosso, mentre la missione TESS lavorerà sulla ricerca di pianeti al di fuori del nostro sistema solare, monitorando più di 200.000 stelle.